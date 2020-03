Lundi matin, la préfecture de police de Paris a officialisé la nouvelle : le PSG recevra Dortmund à huis clos mercredi, en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, en raison de l’épidémie de coronavirus qui se propage en France. Une nouvelle qui est évidemment loin de ravir les supporters parisiens, qui comptaient pousser fort derrière leur équipe. « C’est catastrophique », a réagi le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille sur Europe 1. On ne comprend pas, les centres commerciaux, les écoles, les parcs d’attractions sont ouverts. Des matchs se sont déroulés il y a deux jours sans problème et on met un huis clos au PSG ».

Le PSG se sent lésé

Le club francilien a en effet de quoi se sentir lésé puisqu’il devra rattraper sans public une défaite concédée à l’aller dans l’ambiance du fameux mur jaune du Borussia. « Au final, le but qui compte double à l’extérieur est censé être récompensé, car au match retour, Dortmund doit être dans une ambiance hostile avec un public hostile. C’est une vraie frustration de ne pas pouvoir encourager nos joueurs », a-t-il poursuivi. Et l'équité sportive dans tout ça ? Tant pis pour le Paris Saint-Germain et ses supporters... qui ne se laissent pas abattre !

Un appel au rassemblement autour du stade

Plusieurs appels à des rassemblements ont déjà été lancés sur Twitter, et Romain Mabille en a fait de même : « Si on peut demander à tous les supporters de pousser l’équipe tout autour du stade, c’est qu’on va faire. Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à 'foutre le bordel', mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l’équipe et qu'ils nous entendent ! ». Reste à savoir comment tout cela se manifestera… et sera encadré.