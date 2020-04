PSG : Les stars vont-elles pouvoir rentrer en France ?

Si aucune date n'a encore été fixée pour la reprise du football dans l'Hexagone, les clubs français doivent déjà réfléchir à l'organisation de la reprise. Dans les rangs du Paris Saint-Germain, plusieurs joueurs ont choisi de rester confinés dans leur pays d'origine. Or, le Président de la République Emmanuel Macron a indiqué cette semaine que "les frontières avec les pays non européens resteront fermées jusqu'à nouvel ordre".

Quatre joueurs du Paris Saint-Germain sont dans cette situation précise : Neymar et Thiago Silva (Brésil), mais aussi Edinson Cavani (Uruguay) et Keylor Navas (Costa Rica). D'autres éléments comme Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou encore Eric Maxim Choupo-Moting ne sont pas concernés puisqu'ils sont respectivement confinés en Italie (pour le premier) et en Allemagne.

Le retour de Neymar ne devrait pas poser de problème

Pour les 4 expatriés en dehors de l'Union Européenne, la question d'un retour complexifié par les mesures actuelles se pose. Mais selon les informations du journal Le Parisien,- rappelons que le Brésilien vit en banlieue parisienne dans une demeure de Bougival. Thiago Silva, de son côté, bénéficie désormais de la nationalité française. Il reste à savoir si les choses seront aussi simplifiées pour Cavani et Navas...