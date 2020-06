Revoilà les champions de France. Environ un mois avant ce qui devrait être leur grand retour à la compétition avec le duel contre l’ASSE en finale de la Coupe de France, les stars du PSG ont repris ce lundi la direction du Camp des Loges pour un premier rendez-vous en vue de la reprise des entraînements. Ils n’étaient pas au complet, mais la majorité de l’effectif a répondu présent pour cette journée des retrouvailles et qui est aussi censée être celle des différents tests médicaux.



Comme cela a été le cas dans tous les autres clubs, les Franciliens vont d’abord passer plusieurs examens. Des tests physiques traditionnels qui font suite à une longue période sans match, mais aussi des tests pour le Covid-19. La prudence est de mise et tout sera mis au point pour éviter qu’il n’y ait une quelconque contamination au sein du centre. Le plan sanitaire sera respecté à la lettre, avec un protocole très strict. Tour à tour, les joueurs seront convoqués et il est prévu que cette phase s’étire sur plusieurs jours. Les entraînements - et seulement par petits groupes dans un premier temps- ne devraient démarrer que jeudi prochain.

Cavani, l'absent de marque



Ce qui devrait être marquant en ce jour de rentrée, c’est l’absence d’Edinson Cavani. Et il ne s’agira pas d’un retour tardif des vacances. Ayant convenu avec son club qu’il partira dès le 30 juin, soit à la date de l’expiration de son contrat, l’attaquant uruguayen n’a plus aucune raison de se présenter au centre d’entrainement. C’est aussi le cas de Thomas Meunier, qui se trouve dans la même situation. Voir les joueurs parisiens entamer leur préparation sans le Matador symbolise définitivement la fin d’une ère. Cela faisait sept ans qu’il portait les couleurs du club et son départ est un énorme déchirement pour tous les fans de l’équipe.



Cavani ne participera donc pas aux derniers matches de la saison. Dans le meilleur des cas, les hommes de Thomas Tuchel en disputeront cinq et ils seront tous très importants. En plus des deux finales de coupes nationales, Neymar et cie vont jouer la dernière phase de la Ligue des Champions, programmée à Lisbonne au milieu du mois d’aout. Qualifiés pour les quarts de finale pour la première fois depuis quatre ans, les Parisiens espèrent ardemment aller encore plus loin. C’est même leur objectif prioritaire et les vedettes de l’équipe piaffent déjà d’impatience à l’idée de s’illustrer sur la plus belle des scènes. Mais, il faudra encore attendre un peu. Et, il faudra réaliser la meilleure des préparations, surtout que contrairement à leurs futurs opposants, ils ne pourront pas enchaîner les matches de championnat d’ici là. Alors, au travail !

