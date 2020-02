PSG : Les « 4 fantastiques », la recette miracle ?

Si les « 4 fantastiques » brillent en Ligue 1, le succès sera-t-il au rendez-vous hors des frontières françaises ? C’est sans doute l’une des principales interrogations qui doit actuellement nourrir l’esprit de Thomas Tuchel. A quelques semaines la double confrontation en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le 18 février et le 11 mars, l’Allemand va devoir répondre à cette question. Alors que le Paris Saint-Germain a brillé durant la phase de groupes en jouant principalement en 4-3-3, la possibilité d’aligner les « 4 fantastiques », comprendre Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar, a peut-être changé la donne dans l’esprit du technicien parisien.

« Tout le monde doit le faire nécessaire »



Sceptique à l'idée au départ, Tuchel a fini par tester de plus en plus ce dispositif en Ligue 1, avec un succès pas forcément révélateur du niveau européen. Pour autant, l’entraîneur du PSG sait pertinemment que plus que le schéma, c’est l’organisation tactique qui prévaut. « On attaque ensemble et on défend ensemble. La plus belle chose dans le foot, c'est de faire les efforts en équipe. Une équipe qui gagne avec quatre ou six joueurs, ça n'existe pas, prévenait-il d'ailleurs courant janvier.

Toutes les grandes équipes jouent comme une équipe. Pour le moment, on est une équipe comme ça car on attaque ensemble et on défend ensemble. C'est le plus important. Si on veut jouer en 4-4-2, il y a beaucoup de choses à faire, d'espaces à protéger, de distances à garder. Si on joue comme ça, tout le monde doit faire le nécessaire. »

Une mise en garde nommée Monaco

Malheureusement, la belle série parisienne avec ses « 4 fantastiques » a connu un couac. En Ligue 1, contre Monaco, le PSG a concédé le match nul (3-3) et a surtout montré un certain déséquilibre par moments qui n’a pas du tout ravi Tuchel. Si les joueurs ont remis les pendules à l’heure quelques jours plus tard (1-4), Kylian Mbappé semblait, lui, un peu énervé de l’attention porté au quatuor.

« Je trouve surtout qu’on parle un peu trop des quatre de devant. On joue à 11 et non à quatre. Les quatre fantastiques, ce n'est pas notre truc. On laisse les superlatifs pour les gens de dehors », a tenu à rappeler le champion du monde français. Entre une organisation qui a déjà porté ses fruits et la folie des « 4 fantastiques », reste à savoir ce que Tuchel privilégiera pour Dortmund.