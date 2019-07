PSG: le maillot extérieur dévoilé

Un mois après le maillot domicile, le PSG a profité de sa tournée asiatique pour dévoiler sa tunique extérieure. Le club de la capitale continue sa collaboration avec la marque Air Jordan, inaugurée la saison passée pour la Ligue des champions, pour sortir un ensemble rouge, ou plus précisément nommé "infrared". Le logo du Jumpman remplace la traditionnelle virgule. Cette couleur est déjà utilisée sur une gamme lifestyle du PSG, appelée "Own the city".

L'ensemble sera étrenné pour la première fois contre l'Inter Milan ce samedi.