PSG: Le groupe pour Dijon

Thomas Tuchel l'avait annoncé en conférence de presse, Thiago Silva, Marco Verratti et Ander Herrera seront absents vendredi avec le PSG à Dijon (12e journée de Ligue 1), en plus de Neymar, Thomas Meunier ou encore Thilo Kehrer. Idrissa Gueye effectue lui son retour, ce que Tuchel avait également lâché. Le milieu de terrain sénégalais n'a plus joué avec Paris depuis la victoire 4-0 face à Angers au début du mois (neuvième journée). Le groupe parisien: Bulka, Navas, Rico - Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Mbe Soh - Draxler, Gueye, Marquinhos, Paredes, Sarabia - Cavani, Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Mbappé.