Le PSG s'apprête à défier l'OL dans une affiche entre les deux représentants français en Europe, ce dimanche soir au Parc des Princes lors de la 24ème journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a dévoilé le groupe pour cette rencontre et sera privé, par mesure de précaution, de Neymar notamment. Un test qui sera, contre l'OL de Rudi Garcia, une façon possible de préparer la rencontre contre le Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions.



C'est le secteur défensif dans son ensemble qui est le plus touché par les absences avec les forfaits de Thiago Silva, Bernat, Diallo et Dagba, sans oublier celui de Marquinhos. Face à ces nombreuses défections, Mitchel Bakker est lui intégré dans la liste des hommes de Thomas Tuchel.



Le groupe du PSG contre Lyon : Navas, Rico, Franchi - Kimpembe, Kehrer, Meunier, Kurzawa, Kouassi, Bakker - Verratti, Gueye, Paredes, Draxler, Herrera - Mbappé, Di Maria, Sarabia, Icardi, Cavani.