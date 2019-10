PSG : La remise en question de Kimpembe

En grandes difficultés la saison dernière, Presnel Kimpembe a démarré le nouvel exercice sur de tout autres bases comme l’ont notamment démontré ses performances en Ligue des champions. Une renaissance qui doit évidemment beaucoup au fait d’être débarrassé des nombreux pépins physiques qui ont jalonné ces derniers mois, mais également à une remise en question bienvenue.

"Je sais me remettre en question et je sais que ma saison dernière n'a pas été bonne, a-t-il ainsi expliqué en conférence de presse. Cela me tenait à cœur de pouvoir relever le défi de revenir à un meilleur niveau, même s'il y a encore beaucoup de travail. C'est sûr que ces difficultés m'ont forgé le caractère. Ce n'est pas une revanche, mais ça me tenait à cœur. Pour bien revenir, la préparation a été très importante. La mienne a été plus longue que celle des autres et le premier objectif, celui de bien me sentir physiquement, a été atteint."