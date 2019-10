PSG: La mise au point de Jesé

Depuis son arrivée à Lisbonne, l’ancien joueur du Real Madrid n’a ainsi eu droit qu’à quatre maigres apparitions et la presse locale faisait récemment état de relations pour le moins difficiles avec Jorge Silas, l’entraîneur du SCP.

A tel point que les dirigeants lisboètes envisageraient de mettre fin à son prêt et de le renvoyer au PSG. Une rumeur battue en brèche par l’intéressé."Il n'y a aucun problème avec l'entraîneur ou le club. Je suis reconnaissant envers le club et l’entraîneur sait que je donnerai tout à chaque entraînement et que je serai prêt, a-t-il ainsi expliqué dans une interview à O Jogo, ajoutant au sujet de son avenir: "Pour le moment, la question ne se pose pas. Nous ne sommes qu'au début de l'aventure, il reste encore une grande partie de la saison à disputer et on verra bien à la fin ce qu'il se passe."