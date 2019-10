PSG: La méthode (rémoise) pour battre Paris

Solide leader de Ligue 1 avec pas moins de cinq points d’avance sur Nantes et auteur d’un sans-faute en Ligue des champions avec trois victoires en trois matches, le PSG n’en a pas moins déjà concédé deux défaites en Ligue 1. A Rennes (2-1) puis face à Reims (0-2).Attendu au Parc des Princes, dimanche, pour le choc entre le PSG et l’OM, les Marseillais pourront d’ailleurs compter sur les conseils de David Guion, l’entraîneur du Stade Rémois. Interrogé dans les colonnes de La Provence, le technicien champenois a livré sa recette pour faire tomber les Rouge et Bleu."Impressionnés par la discipline collective de ce nouveau PSG face à Lyon et au Real, nous avons fait un montage, mais sans les mettre sur un piédestal, et préparé autant d’arguments pour les contrer que pour les mettre en difficulté. Il fallait réussir à les faire courir, parce qu’on sait que cette équipe-là n’aime pas beaucoup courir vers son but", a-t-il ainsi confié.