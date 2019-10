PSG: La déclaration d’amour de Verratti à Paris

Débarqué au PSG à l’été 2012 et prêt à en partir il y a deux ans pour rejoindre le FC Barcelone, Marco Verratti s’imagine bien aujourd’hui faire toute sa carrière dans la capitale.L’international italien l’a répété au cours de la longue interview accordée à RMC Sport dans le cadre de l’émission "Comme Jamais". "C'est pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain peut me supporter jusqu'à la fin de ma carrière. Moi j'aime jouer au football. Je le fais aussi sans prendre d'argent, avec des amis. Et quand tu le fais dans un endroit où tu aimes tout, je ne vois pas pourquoi je devrais changer", a-t-il affirmé.

Et ce d’autant plus que les victoires remportées avec le club de la capitale auront toujours une saveur particulière. "Je suis sûr que gagner à Paris serait différent que si je signais demain au Real Madrid, à Barcelone, et que je gagnais quelque chose avec eux. J'aimerais faire quelque chose d'important ici. Si je gagne ici, ce sera différent", a-t-il ajouté.