Marquinhos revient et prend le brassard de capitaine vendredi, pour l'ultime match de la saison du PSG à Reims (38e et dernière journée de Ligue 1). Gianluigi Buffon est titulaire dans le but.

Devant, Edinson Cavani est entouré de Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Dani Alves ou Eric Choupo-Moting sont sur le banc.

Le 11 du PSG: Buffon - Meunier, Marquinhos (cap.), Kehrer, Kurzawa - Verratti, Paredes, Draxler - Di Maria, Cavani, Mbappé.