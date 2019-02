"Il a joué 90 minutes, c’est bien pour lui et c’est bien pour nous car il a très bien joué." Thomas Tuchel n’a pas hésité à expliquer tout le bien qu’il pensait de la prestation de Layvin Kurzawa. Revenu d’une pubalgie, le latéral avait enchaîné une hernie discale ce qui l’a longtemps éloigné des terrains. Alors évidemment, cette deuxième titularisation de la saison n’a rien d’anodine. "Ça fait plaisir et beaucoup de bien. J’en avais besoin car mentalement c’était un peu compliqué ces derniers temps", a-t-il plaidé en zone mixte, rapporte Le Parisien. Avec un but, une passe décisive pour Mbappé et la passe sur le but contre-son-camp de Hilton, Kurzawa a beaucoup apporté offensivement.

Tuchel : "Kurzawa a été très bon offensivement"

Jusque-là, c’était compliqué car Juan Bernat est installé sur le flanc gauche. Avec ce genre de prestations, il marque forcément des points. "Je suis content. J’ai rempli mes objectifs. J’ai tenté d’être assez bon offensivement, d’apporter ce que je devais et ce que le coach m’avait demandé. Défensivement, quand on est passé à cinq, je défendais un peu moins", reconnaît l’international tricolore.

⚠️ Buteur face au @MontpellierHSC, @layvinkurzawa a également été suspendu ce soir pour avoir reçu 3 avertissements dans des matchs antérieurs à cette rencontre



Plus d'infos ici ▶️ https://t.co/o0oaIUzXOK pic.twitter.com/Nd6itlukEf — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 20 février 2019

Un changement tactique qui lui convient à merveille. Mais pour ce qui est de l’aspect défensif, Tuchel se montre moins emballé… "Il a été un peu négligeant défensivement mais très bon offensivement. En deuxième période, quand il a joué plus haut parce qu’on est passé à 5, c’était plus facile pour lui. Techniquement, il est très fort. C’est peut-être idéal pour lui mais il doit pouvoir jouer à 4 ou à 5 défenseurs. Pour recommencer la saison pour lui c’était très bien, j’en suis heureux", a plaidé le technicien allemand qui a globalement tenu le même discours pour le reste de l’équipe, au moins concernant l’aspect défensif. D’autant qu’il n’a pas non plus eu une folle somme de travail défensif à abattre…

Un retour aux affaires qui correspond aux négociations quant à son avenir (Il est sous contrat jusqu’en 2020). Le dialogue est engagé mais Kurzawa a tout intérêt à enchaîner quelques matches pour envisager la suite plus sereinement.