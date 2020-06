PSG : Kurzawa finalement prolongé ?

Le mois de juin au PSG est décidément mouvementé. Si Cavani et Meunier ne termineront pas la campagne européenne, d'autres joueurs en fin de contrat le 30 juin vont sûrement être prolongé deux mois. C'est le cas de Thiago Silva, Rico, Choupo-Moting et Layvin Kurzawa. Ce dernier pourrait même voir plus loin selon France Football et son journaliste Dave Appadoo. Paris viendrait de proposer une prolongation de 4 saisons pour le latéral gauche. D'abord surpris, l'entourage du joueur demanderait en cas de prolongation le double de son salaire actuel.

Une décision mi-juillet ?

Le joueur est donc gourmand, et il faudra à en croire France Football attendre la mi-juillet pour une officialisation du nouveau contrat., le latéral désire là aussi une grosse revalorisation salariale : à nouveau le double. Son contrat au PSG se termine le 30 juin.