PSG-Kimpembe: "Maintenant, j'essaie vraiment de ranger les mains..." 

Invité à évoquer dans un long entretien accordé au quotidien Le Parisien sa difficile saison poste Coupe du monde, marquée notamment par la cruelle élimination du club de la capitale par Man Utd en Ligue des champion, Presnel Kimpembe explique à quel point ce match retour au Parc face aux Red Devils, marqué par son penalty concédé pour une main dans la surface, qui aura précipité la perte de son équipe, l'a marqué. Et poussé à faire évoluer sa manière de défendre.

"Maintenant, j'essaie vraiment de ranger les mains et de ne plus avoir de souci de ce côté-là. Surtout que, moi, la main que j'ai faite, elle n'était pas volontaire. Quand je vois les autres matchs de Ligue des champions, il y a des mains à gauche à droite et la VAR ne dit rien… J'ai toujours un petit pincement au cœur. Après, c'est compliqué de défendre les mains dans le dos. Pour courir, pour sauter, même pour défendre, c'est un calvaire", explique-t-il.

Un Kimpembe aujourd'hui revenu à son meilleur niveau ou en tout cas en passe de l'être, qui apprécie la concurrence que lui impose à son poste un Abdou Diallo : "Oui, je pense. Je suis un compétiteur, j'ai besoin de ça. Quand tu es moins bien, cela peut te piquer et te réveiller. Je fais partie de ceux qui ont besoin d'avoir de la concurrence, de ne pas avoir la certitude d'être un titulaire."