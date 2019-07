PSG : Herrera prêt à jouer en sentinelle

Titularisé au poste de sentinelle à l’occasion du premier match de préparation du PSG à Dresde, Ander Herrera, arrivé libre durant l’été, a livré une copie satisfaisante, apportant sa contribution à la belle victoire parisienne (6-1).

Et à en croire l’international espagnol, évoluer devant la défense ne lui pose pas de problème même s’il préfère évoluer en n°8. "Je suis ouvert à l'idée de jouer à différents postes, pour aider l'équipe. Aujourd'hui, on jouait face à deux attaquants donc l’entraîneur voulait que j'aide les défenseurs centraux derrière, a-t-il expliqué en zone mixte. J'ai joué à différents postes à Bilbao et Manchester. J'aiderai, peu importe où il faut que j'aide."

"Avec José Mourinho, la plupart des matches, je les jouais en 6. Je pense que si j’ai joué beaucoup de matches et que je me suis senti important avec tous mes managers dans le passé, c’est parce que j’étais prêt à aider dans toutes les positions. Je peux jouer 6, je peux jouer 8, je peux même jouer plus comme un défenseur comme je l’ai fait aujourd’hui", a-t-il ajouté.