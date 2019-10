PSG: Gueye trop juste pour l'OM

PSG-OM ne marquera pas encore le retour d'Idrissa Gueye. "Reprise avec le groupe prévue la semaine prochaine", indique ainsi le Paris Saint-Germain sur son site. En revanche, il n'est pas exclu qu'Ander Herrera, sorti mardi à Bruges à cause d'une douleur aux adducteurs (0-5, troisième journée du groupe A de Ligue des champions), soit présent: "Un nouveau point sera réalisé samedi matin." Sans surprise, Thomas Meunier - également sorti à Bruges - est lui out jusqu'à la trêve internationale, puisque "les examens ont confirmé la lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche". Enfin, le PSG fait part d'une "bonne évolution" pour Neymar et d'une "progression très satisfaisante" pour Kehrer.