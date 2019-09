PSG-Gueye: "Neymar ? C'est la meilleure réponse"

Le retour au jeu de Neymar, s'il a été d'abord accompagné de sifflets, a été couronné de succès samedi, au Parc des Princes, où le Brésilien a fini par offrir une victoire inespérée au PSG face à Strasbourg (1-0) dans le cadre de la 4e journée de L1.

"C'est un magnifique but qui nous permet aujourd'hui (samedi) de prendre les 3 points, se félicitait le milieu de terrain parisien Idrissa Gueye, interrogé après le coup de sifflet final au micro de Canal+. On est contents pour lui et surtout on est contents pour l'équipe. (...) "C'était la meilleure réponse, aujourd'hui, il a répondu présent sur le terrain, c'est le plus important. Ce qui se passe en dehors du terrain reste en dehors du terrain et il a su rester concentré pour mettre ce but-là. ce n'était pas un match facile pour lui et il a su répondre présent", appréciait l'ancien joueur d'Everton. Un but, aussi sublime et symbolique soit-il, qui ne peut toutefois pas faire oublier les difficultés affichées par Paris durant 90mn.

"On est très contents du résultat, même si c'est vrai que ce n'est pas facile dans le jeu, parce qu'il y a eu la trêve internationale, des joueurs qui n'ont pas joué depuis 2 semaines et des joueurs qui reviennent de sélection, un peu de fatigue peut-être... L'essentiel aujourd'hui était de prendre les 3 points."