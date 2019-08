PSG-Gueye: "Je fais de mon mieux"

Dimanche soir, Idrissa Gueye était titulaire au Parc des Princes, lors du franc succès acquis par le Paris Saint-Germain au détriment du Toulouse Football Club (4-0), en match décalé de la 3e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain défensif révélé au Losc s'est montré plutôt convaincant dans l'entrejeu, et a su lui aussi hausser le niveau en seconde période, après un premier acte complexe pour les tenants du titre, marqué notamment par la blessure d'Edinson Cavani, avant celle de Kylian Mbappé par la suite.

"Le coach nous avait dit à la mi-temps d’être patient, d’accélérer le jeu. On savait que quand on marquerait, ce serait plus facile, a expliqué le transfuge d'Everton sur Canal +. C’est ce qui s’est passé. Les blessures, ça gâche un peu la fête mais on l’a fait pour eux. Personnellement, c’est plus facile de s’intégrer quand on est entouré de grands joueurs. Les joueurs m’ont beaucoup parlé. Je fais de mon mieux, je travaille comme il faut. On verra".