PSG: Gueye de retour à Dijon, Cavani sur le banc

En l’absence, entre autres, de Thiago Silva et Marco Verratti, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a décidé de titulariser une charnière Presnel Kimpembe-Abdou Diallo à Dijon, vendredi soir (20h45) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, et d’aligner un milieu composé d’Idrissa Gueye, qui effectue son retour, Marquinhos et Leandro Paredes. En attaque, c’est le trio Di Maria-Icardi-Mbappé qui va débuter, Edinson Cavani prenant place sur le banc.

Le onze du PSG: Navas – Dagba, Diallo, Kimpembe, Bernat – Paredes, Marquinhos, Gueye – Mbappé, Icardi, Di Maria.