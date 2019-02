PSG-Draxler: "Lyon, une équipe de classe mondiale"

Paris a donc concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 contre Lyon (2-1), ce dimanche soir lors de la 23e journée.

"On savait que Lyon était une équipe de classe mondiale, oui ils ont mérité mais je pense que le match nul aurait été plus juste, a regretté Julian Draxler au micro de Canal+. On savait qu'il y avait de la qualité chez l'adversaire avec Memphis, Ndombele, Dembélé. Il a joué un grand match. (...) C'est la première défaite cette année mais on va continuer, il reste des grands matches."