PSG: Djorkaeff emballé par Leonardo

Youri Djorkaeff, qui a effectué le voyage en Chine avec le PSG en tant qu’ambassadeur du club de la capitale, est ravi du retour de Leonardo au poste de directeur sportif. "Son arrivée a été importante au club. C'est lui qui va donner le tempo de la saison qui se prépare. C'est un peu plus clair, un peu plus fluide", note le champion du monde 1998, cité par RMC Sport.

"Depuis son départ (en juillet 2013, ndlr), il y a toujours eu un manque sur la relation entre le club et le sportif, ajoute l’ancien attaquant français. Leonardo l'a bien fait lors de son premier passage, j'espère qu'il aura la même réussite lors du second. Dans les grands clubs, il faut, à ce genre de poste, des gens qui ont joué au club et qui le connaissent."