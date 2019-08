PSG-Diallo: "Mbappé est devenu un vrai tueur"

En marge du déplacement du PSG à Rennes, dimanche (21 heures) à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, Abdou Diallo (23 ans) était présent en conférence de presse au côté de son entraîneur Thomas Tuchel. La recrue estivale a notamment été invitée à s’exprimer sur l’évolution du phénomène Kylian Mbappé, avec qui il a fait ses débuts en professionnel du côté de l’AS Monaco.

"Il a grandi, il a pris quelques kilos (rires). Mais sinon c'est vraiment le même. Il a pris en maturité, il est égal à lui-même. Dans le jeu, c'est devenu un vrai tueur. Il n'avait pas cette qualité de finition. Là, on sent que c'est très précis et tranchant", a ainsi confié l’ancien défenseur du Borussia Dortmund.