Le Paris Saint-Germain a préparé le Trophée des champions qui aura lieu samedi face à Rennes à Shenzhen, en s'imposant contre le FC Sydney (3-0). Titulaire en charnière centrale, Abdou Diallo, arrivé cet été, s'est dit ravi par la tournure des événements.

"On travaille surtout physiquement, avec ces conditions c’est super compliqué de mettre notre jeu en place. Mais je commence à connaître tout le monde et à avoir un peu plus d’automatismes donc c’est une bonne chose", a-t-il en effet expliqué.