PSG: Dagba a prolongé

Colin Dagba est désormais lié avec le PSG jusqu’en 2024.

Le latéral droit des Espoirs (21 ans) a prolongé son contrat d’une année supplémentaire, a annoncé le club parisien jeudi.

"C’est une grande fierté de prolonger ici au Paris Saint-Germain, qui est un très grand club. J’en suis très fier et très content parce que ça apporte du bonheur à tout mon entourage, surtout à ma famille. J’espère que ce n’est qu’une étape dans ma carrière au Paris Saint-Germain, je suis très heureux et j’espère continuer le plus longtemps possible ici", a-t-il déclaré sur le site des champions de France.