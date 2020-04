Alors que le football est à l'arrêt, les joueurs et les coachs s'occupent comme ils peuvent. C'est le cas de Thomas Tuchel. Dans un entretien par Skype aux médias officiels du PSG, l'entraîneur parisien a évoqué son confinement ce samedi : « Ça fait déjà cinq semaines, c'est une longue pause, mais on doit être discipliné, respecter la situation. On a une responsabilité. J'essaye de vivre dans le moment, c'est un grand défi, rester calme, faire de la méditation. Je dors et je lis beaucoup. Je profite de ce temps calme », a-t-il confié, lui qui continue à travailler malgré tout : « On parle beaucoup entre nous avec le staff, on prépare des programmes individuels pour les joueurs, des recommandations. J'envoie des messages aux joueurs avec le programme et je prends des nouvelles, mais pas trop. Je les laisse un peu tranquilles. »

"On ne sait pas quand ça va se terminer"



Le technicien allemand regrette l'incertitude autour d'un éventuel retour à la compétition : « Ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Si on savait quand ça allait finir, on pourrait commencer à parler tactique, état d'esprit… Mais là personne ne sait quand ça doit finir »



