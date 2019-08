PSG-Choupo-Moting: "Ce n'était pas notre meilleur match"

Auteur de son premier doublé avec le maillot du PSG dimanche dernier contre Toulouse (4-0), Eric Maxim Choupo-Moting a encore frappé vendredi soir à Metz (victoire 2-0 de Paris), en inscrivant le but du break d’une tête smahsée à la 43e minute de jeu. Au coup de sifflet final, l’ancien attaquant de Stoke City, sorti en fin de partie en se tenant le genou gauche suite à un coup reçu, a rassuré sur son état de santé, après avoir livré son analyse du match.

"Il y a eu des choses positives et négatives. Ce n'était pas notre meilleur match, c'est clair, mais ce n'est pas facile de jouer ici à l'extérieur. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions nettes pour les deux équipes, mais au final on marque deux buts (...) Ce n'est pas facile pour un jeune comme Adil (Aouchiche) de faire son premier match. Quand il y a plusieurs changements ce n'est jamais facile. Plus qu'un joker ? Je suis content d'avoir marqué aujourd'hui de la tête. Quand le coach me fait jouer je fais le maximum. Mon genou, c'est un coup", a confié le Camerounais au micro de Canal +.