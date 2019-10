Indispensable Di Maria. Déjà, la saison dernière, en l'absence de Cavani et Neymar notamment, il avait pris les clés du camion parisien. Et en ce début d’exercice 2019-2020, le natif de Rosario ne compte pas les lâcher. Double buteur ce vendredi soir lors du large succès du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’OGC Nice (1-4), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, Angel Di Maria a rapidement placé son équipe sur de bons rails, d'un face-à-face parfaitement négocié (15e), puis d'un sublime lob tout en touché sur Benitez (21e).

"Je lui donne le ballon pour qu'il fasse une passe décisive. Mais il n'y a pas grand-monde au centre. Son génie a parlé. Il est toujours très libéré quand il prend le jeu à son compte. À un moment, il rate un contrôle facile. Cinq minutes plus tard, il marque ce but", se réjouissait Thomas Meunier, au moment d’évoquer le deuxième but de l’Argentin, lequel n’a pas souhaité tirer la couverture sur lui à l’issue du match, au micro de Canal + Sport: "L’important était de gagner. On a fait un bon début de match, en profitant des espaces. Je suis très content. Le coach me met en confiance, il me fait confiance. Et je veux lui rendre cette confiance sur le terrain".

76 buts en 193 matches avec le PSG

Impliqué également sur le but de Kylian Mbappé (88e) - son centre dévié revient sur l’attaquant français - et celui d'Icardi (91e) – auteur de l’avant-dernière passe -, l’ancien Madrilène a logiquement été élu homme du match. Sans compter que son centre pour la tête d’Eric Maxim Choupo-Moting aurait pu se transformer en passe décisive (19e), à l’instar de celle pour Pablo Sarabia (71e). En bref, un match plein.

En l’absence de Neymar, touché à la cuisse gauche lors d’un match amical contre le Sénégal et forfait pour les quatre prochaines semaines, le vainqueur de la Ligue des Champions 2014 s’affirme plus que jamais comme le maître à jouer de la formation parisienne. "Il ne me surprend pas car je peux le voir chaque jour à l'entraînement, expliquait Tuchel en conférence de presse d’après-match. Il peut faire des choses incroyables s'il est tranquille. En ce moment, il est complètement en confiance. Il est super fiable."

Depuis son arrivée dans la Capitale en 2015, le gaucher de 31 a inscrit pas moins de 76 buts en 193 matches disputés sous le maillot Rouge et Bleu. Tant et si bien qu'il demeure à ce jour le huitième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Pas si mal pour un milieu de terrain…

Tuchel : "Di Maria a une main à la place du pied"