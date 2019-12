Tuchel : "Gueye, Kimpembe, Herrera, Draxler, Choupo-Moting et Cavani sont absents pour demain" #ASSEPSG

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) December 14, 2019

L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel s'est exprimé en conférence de presse avant le match contre Saint-Etienne prévu dimanche. Le coach francilien a dévoilé plusieurs absents pour ce déplacement chez les Verts : «Draxler a été malade ces trois derniers jours, Choupo-Moting n'est pas disponible pour des raisons privées, et Cavani a ressenti quelque chose après le match de Ligue des champions. Il a participé à l'entraînement hier, mais il ne se sent pas très bien et il ne s'est pas entraîné aujourd'hui.», a ainsi indiqué le coach allemand. « C’était facile de choisir le groupe. Mais j’aime avoir le « problème » de choisir, ça veut dire que tout le monde est là. L’équipe est dans un bon état d’esprit. Le défi est de continuer », a encore asséné Tuchel.