PSG: Ça se précise pour Verratti

Évoquée depuis plusieurs mois, la nouvelle prolongation de Marco Verratti au PSG devrait rapidement être effective.A en croire Téléfoot, Mino Raiola, l’agent de l’international italien, et Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, doivent en effet se rencontrer prochainement pour évoquer cette prolongation et le dossier pourrait être rapidement finaliser.Sous contrat jusqu’en 2021, le natif de Pescara devrait prolonger pour trois années supplémentaires et avec une belle revalorisation salariale à la clé.