PSG: Bernat s’enflamme pour Mbappé

Arrivé au PSG à l’été 2018, Juan Bernat a pu faire plus ample connaissance avec le petit phénomène français Kylian Mbappé, débarqué un an plus tôt dans la capitale. Invité à s'exprimer sur l'attaquant de 20 ans par le quotidien AS, l'ancien Bavarois a tressé des louanges au gamin de Bondy.

"Quelles limites pour Mbappé ? Aucune. Je ne vois pas de plafond car il n’a que 20 ans et il y a son football. C’est un joueur de haut niveau et un garçon incroyable. En le regardant s’entraîner, vous voyez son potentiel et ses gènes de gagnant", s’est enthousiasmé le latéral gauche espagnol.