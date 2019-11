PSG: Aouchiche veut des garanties

Meilleur passeur du championnat du monde des moins de 17 ans et désigné deuxième meilleur joueur de la compétition, Adil Aouchiche compte désormais poursuivre sur sa lancée avec le PSG. Lié au club de la capitale jusqu’en juin prochain par un contrat aspirant, le jeune milieu tricolore espère notamment y signer son premier contrat professionnel. Encore faut-il que les dirigeants parisiens lui offrent certaines garanties.

"Nous sommes toujours en négociations avec le PSG, a ainsi expliqué Karim Aouchiche, le père du joueur. Maintenant, nous souhaitons connaître le projet sportif le concernant, savoir si Thomas Tuchel et Leonardo ont un plan pour lui avec des possibilités de jouer dans le futur. Adil est un titi, il est au PSG depuis l'âge de 12 ans. Notre fils n'est pas de passage ici. S'il peut poursuivre sa carrière au PSG, il en sera très heureux et moi aussi."