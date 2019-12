PSG-Amiens - Quand Mbappé signe un autographe en plein match

#PSGASC #mbappe L'Image de la soirée

Mbappé en mode Père Noël

Kylian Mbappé est un attaquant qui sait tout faire. Marquer des buts, offrir des passes décisives et aussi signer des autographes en pleine rencontre. C’est ce qu’il a fait ce samedi à l’occasion du duel entre le PSG et Amiens. Généreux et attentionné, il a eu l’élégance de ne pas repousser un jeune supporter descendu des tribunes et venu lui tendre un livre pour récupérer un petit souvenir.On jouait les dernières minutes de la partie et le suspense était déjà plié avec un avantage de trois buts en faveur des Franciliens quand la fameuse scène s’est produite. Mbappé s’est opposé à ce que les responsables de la sécurité brutalisent l’invité surprise. I. Et pour finir, il lui a même offert un gros câlin. Un moment touchant et que le jeune garçon n’est certainement pas prêt d’oublier. Ça lui fera même un très beau cadeau de Noël. En somme, et à l’exception des pauvres défenseurs amiénois, la star tricolore a fait le bonheur de tout le monde durant cette ultime soirée de l’année au Parc.