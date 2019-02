PSG-Al-Khelaïfi: "Henrique fait un travail magnifique"

Ces derniers mois, le conflit entre Thomas Tuchel et Antero Henrique au PSG est régulièrement exposé dans la presse et le poste de directeur sportif du second nommé semble plus que fragilisé. Cette semaine, l'agence de presse allemande SID affirmait même que le Portugais serait remplacé dès la saison prochaine par Arsène Wenger. Interrogé sur le sujet ce weekend, le président parisien Nasser Al-Kelaïfi a quelque peu botté en touche. "Arsène Wenger est un grand homme, une grande personne, un grand manager. Mais vous les médias, vous parlez trop, a lâché le dirigeant qatarien dans Téléfoot, avant d'affirmer. Nous avons beaucoup de confiance en Antero Henrique, notre directeur sportif. Il va rester là, il fait un magnifique travail." Avis aux amateurs...

Nasser Al-Khelaïfi : "Neymar va mieux. Concernant Arsène Wenger c'est un très grand entraîneur mais vous, les médias, vous parlez trop". pic.twitter.com/dhFTMqIW18 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 24 février 2019