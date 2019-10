PSG: A Dijon sans Verratti ni Herrera et Thiago Silva, retour de Gueye

Le PSG, leader déjà incontesté de la Ligue 1, se déplace vendredi, à Dijon (20h45), sur le terrain de la lanterne rouge du championnat en ouverture de la 12e journée.

Un match pour lequel Thomas Tuchel a confirmé les absences sur blessure de Neymar, Kehrer et Meunier, mais aussi de Marco Verratti (mollet) et Ander Herrera (cheville), tous deux touchés lors du dernier Classico (4-0), mais qui ne devraient toutefois rester aux soins que l'espace de 48h avec l'espoir de voir l'Italien et l'Espagnol faire leur retour dès le prochain rendez-vous de Ligue des champions face à Bruges mercredi prochain, au Parc (21h). En revanche, l'entrejeu enregistrera le retour d'Idrissa Gueye, réapparu à l'entraînement en début de semaine et totalement remis de sa blessure aux ischio-jambiers.

Enfin, le capitaine Thiago Silva, tombé malade dans la nuit de mercredi à jeudi, a préféré renoncer.