Printant prend la relève

C'est tout sauf une surprise, l'ASSE a décidé de miser sur la continuité. Après le départ de Jean-Louis Gasset, à l'issue d'une saison de Ligue 1 réussie dans le Forez avec une qualification en Ligue Europa à la clé, son principal adjoint prend la relève. Ghislain Printant a été officiellement nommé entraîneur principal de Saint-Etienne, comme l'annonce le site du club ce jeudi. Le technicien de 58 ans s'est engagé pour deux saisons avec les Verts.

"J’éprouve un grand sentiment de fierté et je remercie les dirigeants pour leur confiance, s'est félicité le nouveau coach stéphanois sur le site de l'ASSE. J’ai l’ambition et l’énergie nécessaires pour poursuivre tout le travail mis en place depuis 18 mois avec Jean-Louis Gasset. Saint-Étienne fait partie des plus grands clubs français. Nous avons réussi à replacer l’ASSE à son niveau à partir d’un gros travail sur et en dehors du terrain. Je prends la mesure de la tâche qui m’incombe. J’espère répondre aux attentes des dirigeants et des supporters. Je mettrai en oeuvre tout ce que j’ai afin de revivre des moments exceptionnels comme ceux que nous avons connus il y a quelques semaines en nous qualifiant pour la Ligue Europa devant notre public merveilleux."

L'ancien gardien de but a déjà connu la Ligue 1 à ce poste avec le SC Bastia. Club qu'il a conduit en finale de la Coupe de la Ligue 2015. Limogé en janvier 2016, Printant avait rebondi à Montpellier dans une opération maintien avec Jean-Louis Gasset. Avant de suivre le coach à Saint-Etienne fin 2017. Sa nomination était prévisible puisqu'il connaît parfaitement le groupe stéphanois. Il est réputé proche des joueurs. Certains, comme Yann M'Vila, avaient ouvertement pris son parti, liant même leur sort au technicien quant au prochain mercato. Les Verts ont donc opté pour la raison en espérant poursuivre sur leur prometteuse lancée.