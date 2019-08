Première pour l'OM !

Ce n’est sans doute - et malheureusement - pas ce qu’il restera de ce Nice-Marseille, mais la saison de l’OM est lancée. Interrompu par M. Turpin pendant près d’un quart d’heure, en raison de banderoles à caractère homophobe déployées par les ultras niçois dans les tribunes de l’Allianz Riviera, ce match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 a permis aux Olympiens de décrocher leur première victoire (1-2). Un succès qui demandera confirmation dès dimanche soir, au stade Vélodrome, contre Saint-Etienne.

Calmes pendant une demi-heure, si ce n’est sur une mine de Wylan Cyprien qui a fui de peu le cadre de Steve Mandanda (9e), les débats se sont animés après l’arrêt momentané de la rencontre. Et ce sont les Phocéens qui ont pris les devants grâce à un Dario Benedetto plus adroit sur cette reprise acrobatique du tibia, déviée par Dante, que sur le penalty qu’il avait expédié au-dessus de la cage nantaise, il y a une dizaine de jours à la Beaujoire (0-1, 32e). Son premier but pour les Ciel et Blanc.

Payet prend ses responsabilités

Des Marseillais qui ont poussé pour faire le break avant la pause: après une nette occasion de Dimitri Payet (35e), l’attaquant argentin a ainsi failli remettre le couvert mais a cette fois trouvé les gants de Walter Benitez (36e), avant que Morgan Sanson ne conclue cette première période d’une tête à bout portant (45e+4). Mais au retour des vestiaires, le Gym est revenu avec de bien meilleures intentions et s'est logiquement relancé sur un penalty – généreux – transformé par Wylan Cyprien (1-1, 66e).

Une égalisation qui est venue récompenser les efforts de Youcef Atal et Ibrahim Cissé, qui avaient obligé Steve Mandanda à s’employer (62e). Mais les Aiglons n’ont pas su tenir ce score très longtemps. Moins de dix minutes plus tard, l’OM a repris l’avantage, là aussi sur un penalty consécutif à une faute sur Valère Germain, cette fois tiré et réussi par Dimitri Payet (1-2, 73e). Une véritable délivrance pour les joueurs d’André Villas-Boas, qui tenteront donc d'enchaîner dans quatre jours face aux Verts.