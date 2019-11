Pour le patron des arbitres Pascal Garibian, le penalty accordé à l’OM contre l’OL « aurait dû être annulé »

Après-midi très instructive au centre VAR de la @LFPfr. Le Directeur technique de l'arbitrage Pascal Garribian concède que le penalty sifflé pour l'#OM n'aurait pas dû être accordé. #OMOL 👇

C’est une décision qui a fait enrager l’Olympique Lyonnais, son président et ses supporters. Dimanche soir, à la 18eme minute du choc entre l’OM et l’OL (remporté 2-1 par les Phocéens), l’arbitre de la rencontre Antony Gautier accorde un penalty aux locaux pour une main évidente de Thiago Mendes. Problème, quelques secondes plus tôt,. Malgré la possibilité de consulter le VAR, la décision a bien été confirmée et les hommes d’Andre Villas-Boas ont ouvert le score grâce à Dimitri Payet.Un fait de jeu sur lequel Pascal Garibian est revenu mardi à l’occasion d’une visite de presse du centre de visionnage de la VAR à Paris. « Factuellement, techniquement, ce penalty aurait dû être annulé, a assuré le directeur technique de l’arbitrage.». Le diffuseur, Canal+, n’a sorti les images que huit minutes plus tard et Garibian a évoqué une situation « imparfaitement maîtrisée ». Jean-Michel Aulas, lui, parlait plutôt de « grosses erreurs » à l’issue de la rencontre.