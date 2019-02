Pour Boumsong, Ben Arfa avait le potentiel de Ronaldo

Un potentiel inexploité. A 31 ans, Hatem Ben Arfa a retrouvé du temps de jeu au Stade Rennais cette saison. Le dribbleur gaucher n'a jamais réussi à s'imposer au PSG et a fait le choix d'un club moins huppé pour pouvoir s'exprimer. Pourtant, à en croire Jean-Alain Boumsong qui l'a côtoyé à l'OL, le natif de Clamart aurait pu réussir une carrière folle. Celui qui compte seulement 15 sélections chez les Bleus avait les capacités pour régner sur la planète football.

"Il était assis à côté de moi dans le vestiaire, se remémore le défenseur, invité de l'émission Le Vestiaire sur RMC Sport. Quand j’arrive à Lyon en janvier 2008, Hatem Ben Arfa, c’est Cristiano Ronaldo en gaucher. A l’entraînement, on avait l’impression d’être des cadets et que lui était senior. Il éliminait tout le monde. Un talent incroyable… qu’il n’a pas exploité." Car les dribbles seuls ne suffisent pas à construire une carrière au top-niveau.

"C’est un artiste et comme tous les artistes, il est insaisissable, il fonctionne à l’instinct et ça donne des performances en dents de scie, regrette aussi l'ancien international français révélé par l'AJA. Je n’ai pas envie de dire ça mais j’ai peur que ce soit un gâchis. Sa carrière reste correcte mais Hatem aurait dû jouer dans les plus grands clubs du monde." Comme un certain "CR7"...