Porté par un Neymar des grands soirs, le PSG fait tomber Lille / Ligue 1 (J21)

Laver l'affront du printemps dernier et préserver une dynamique bien enclenchée : c'était un peu l'idée de ce déplacement du PSG à Lille, ce dimanche. Une fois de plus, Christophe Galtier avait préparé un plan sur-mesure pour gêner au maximum l’armada parisienne. Thomas Tuchel, lui, a encore aligné ses 4 stars offensives au coup d’envoi dans ce 4-4-2 qu’il ne cesse de peaufiner avant les grands combats. Cela a donné un rapport de force âpre, intense mais éminemment fermé en première période.



Les opportunités franches se sont comptées sur les doigt d’une main dans ce premier acte s’apparentant à un long round d’observation. Preuve malgré tout de l’absence de complexe côté Lillois, Luiz Araujo s’est essayé sur une frappe de mule à mi-distance obligeant Keylor Navas à sortir le grand jeu (9eme). En face, les champions de France ont tenté d’installer progressivement leur jeu. Supérieurs dans la tenue du ballon, ils ont toutefois dû faire preuve de patience pour forcer le verrou lillois. Il fallait un déclic. Une étincelle. Et par les temps qui courent, Neymar avait bien la tête de l’emploi. Une fois de plus, c’est le maître à jouer brésilien qui a joué les détonateurs à un moment clé de la rencontre. Décalé plein axe par Marco Verratti sur une attaque placée, l’attaquant brésilien a déclenché une merveille de frappe enroulée pour mettre Paris sur les bons rails (0-1, 28eme).



Lille a pris un petit coup sur la tête. La fin de la première période l’a attesté. Dans la foulée de l’ouverture du score, Neymar Jr a remis le couvert en alimentant son compère Kylian Mbappé sur un subtil une-deux, mais la frappe en bout de course de l’international français a été contrée sur le fil (31eme). Bref, Paris gérait son affaire à la pause. Sans grosse marge. Seul hic : une alerte pour Thiago Silva remplacé par le jeune Tanguy Kouassi, qui ne cesse de recevoir des signaux pour signer son premier contrat pro à Paris.



Bien décidés à se faire justice, ce sont des Dogues très offensifs qui sont revenus sur la pelouse au retour du vestiaire. Mais, malgré de très bonnes intentions, c’est finalement un penalty litigieux, offert aux Parisiens et concrétisé par Neymar Jr, qui a condamné les locaux (0-2, 52ème). Les Parisiens se sont ensuite attelés à gérer leur avantage en alternant phases de temporisations et contres incisifs. Sur l’une de ces attaques rapides, Kylian Mbappé, bien décalé côté gauche, a tenté un petit missile qui effleuré le poteau de Mike Maignan (72eme). En face, les hommes de Galtier ont répondu avec leurs armes du soir. Osimhen, toujours à la limite du hors-jeu, a pu être difficile à contenir, mais dans l’ensemble, l’arrière-garde parisienne n’aura jamais perdu sa sérénité. Tout juste peut-on noter la persévérance de Kylian Mbappé, qui a cherché son but jusqu’à la fin, mais Maignan a encore remporté son ultime duel contre l’attaquant des Bleus (88eme). Le dernier assaut d’une soirée sans histoire.



Avec ce succès tout en maîtrise, le PSG conforte un peu plus son fauteuil de leader. Lille n’avait jamais perdu dans son antre cette saison, ce qui donne un peu plus de relief à cette victoire. La bande à Tuchel compte désormais dix points d’avance sur l’OM. Du travail bien fait.