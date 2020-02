Plus rien ne résiste à Nîmes

⚽🇫🇷 #OGCNNO

C'est la meilleure série en cours du championnat, tout simplement. A part Nîmes, personne ne reste sur quatre victoires de suite en Ligue 1 (derrière, seuls Marseille et Monaco sont sur trois succès d'affilée). Avant-derniers au terme de la phase aller avec cinq points de retard sur le 18eme, Metz, les Nîmois sont désormais sortis de la zone rouge. Surtout, ils ont justement profité de cet incroyable quatre à la suite pour prendre à leur tour six points de marge sur la 19eme place, la seule des deux places à éviter à tout prix (le 18eme allant en barrage).Pour le coach Bernard Blaquart, la première explication est très concrète, énoncée avant même le dernier succès devant Angers (1-0) : « On est mieux offensivement, il ne fallait pas avoir bac +10 pour voir notre déficit dans ce secteur. L'apport des nouveaux est considérable. » Nolan Roux et Yassine Benrahou ont inscrit les deux buts de la victoire face à Dijon (2-0), Moussa Koné a marqué les deux derniers à Nice (1-3, première victoire à l'extérieur depuis dix mois) puis contre Angers. De plus, Renaud Ripart est enfin de retour. Romain Philippoteaux, bien seul durant plusieurs semaines, est donc bien entouré désormais.Et puis, il y a cette hargne qui n'a jamais vraiment quitté les Crocos. « Le but de Nolan Roux est à l'image de notre grinta, on ne lâchera jamais, s'exclamait Loïck Landre pour France Bleu après la victoire face à Dijon. C'est super positif ! » A Nice, Bernard Blaquart prenait cette fois l'exemple de Philippoteaux : « Il prend un gros tacle, il serre les dents et marque un but très important en étant blessé, c'est un symbole. Ça montre un état d'esprit, les joueurs ont envie de s'accrocher et se battront jusqu'au bout pour rester en Ligue 1. C'est remarquable ! »Rappelons enfin cette déclaration de Nolan Roux après son premier match face à Monaco (3-1), qui était aussi le premier des quatre succès de rang (pour Midi Libre) : « Ce que j’ai vu, c’est bon signe. J’ai trouvé que l’équipe, même menée 1-0, a encore plus pressé, a été encore plus hargneuse. Ce sont des signaux que je n’avais pas sentis dans mes précédents clubs, où on prenait un coup sur la tête à chaque but encaissé. C’est pour ça qu’on a été récompensés. » Face à Angers, enfin, les Nîmois ont marqué le but de la victoire deux minutes après le violent K.O. de Ferhat. Peut-être pas une coïncidence.