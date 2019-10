Plus que deux équipes invaincues à domicile

Le FC Nantes surpris par l’AS Monaco (0-1), vendredi, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, les Canaris, qui n’avaient pas encore encaissé le moindre but à la Beaujoire, ont à leur tour perdu leur invincibilité à domicile.

Il n’y a donc plus que deux équipes en Ligue 1 à ne pas avoir encore perdu à la maison: Lille et Brest. Les deux ont d’ailleurs profité de cette 11e journée pour étirer cette invincibilité.

Le Losc a en effet tranquillement dominé Bordeaux (3-0) et ainsi décroché une cinquième victoire en six matches au Stade Pierre-Mauroy et Brest a enfoncé Dijon (2-0), les Bretons comptant désormais trois succès et trois nuls en six rencontres au Stade Francis-Le-Blé.