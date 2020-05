Peguy Luyindula nommé directeur sportif de Dijon

« Les défis qui s’offrent à moi sont importants »

Alors que la saison 2019-2020 vient de se terminer officiellement, beaucoup de clubs penchent déjà sur le prochain exercice. C’est le cas de Dijon, qui vient d’officialiser. La nomination de l’ex-joueur du PSG fait suite du départ de Sébastien Larcier, ex-directeur du recrutement du DFCO. À la suite de ce départ, le club a mené un projet de refonte de son organisation qui a abouti sur la création d’un poste de directeur sportif. Peguy Luyindula,Olivier Delcourt, occupera désormais cette fonction.L’ancien international tricolore (6 sélections, un but) s'est exprimé sur son nouveau rôle au sein du club qui a fini 16eme de Ligue 1. « Je suis bien évidemment reconnaissant et honoré de la nouvelle mission qui m’a été confiée. Comme depuis mon arrivée, je vais mettre tout mon investissement pouret poursuivre le travail de structuration de la politique sportive du DFCO, masculin et féminin. Nous attendons avec impatience l’inauguration du nouveau centre d’entraînement. Les défis qui s’offrent à moi sont importants. Accompagné de l’équipe dirigeante, je saurai les affronter sans crainte », a ainsi confié Peguy Luyindula sur le site du club bourguignon.