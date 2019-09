Payet pas épargné

L’OM entendait plaider la cause de ses deux joueurs après ce match de championnat houleux contre Montpellier, samedi dernier au Vélodrome (1-1), et les expulsions coup sur coup de Boubacar Kamara et Dimitri Payet. Pour le premier, les Marseillais réclamaient ni plus ni moins que l’annulation d’un carton rouge sorti par M. Delerue pour sanctionner l’empressement du jeune défenseur à rejoindre une scène de pugilat entre Nemanja Radonjic et Jordan Ferri. Pour le second, coupable de mots virulents à l’encontre de l’arbitre, l’état-major olympien implorait la clémence de la Commission de discipline de la LFP. Peine perdue.

Boubacar Kamara, qui devait déjà purger une suspension d’un match pour ses trois cartons jaunes reçus dans un délai inférieur à dix journées, a pris deux matches de plus ce mercredi. Deux rencontres que l’OM jouera ces prochains jours face à Rennes et Amiens. En l’absence déjà de son expérimenté roc espagnol Alvaro Gonzalez, lequel souffre d’une fracture du péroné. Dimitri Payet, lui, a pris plus cher encore, suspendu quatre matches pour ses trois insultes recensées et transmises à la Ligue par M. Delerue. Des paroles malheureuses prononcées à son endroit et envers le quatrième arbitre à la sortie du terrain du milieu olympien.

Ce dernier – excuses à l’appui - entendait plaider la frustration née du carton rouge infligé à Boubacar Kamara pour expliquer son coup de gueule auprès des officiels. Une circonstance atténuante à ses yeux qui n’a pas été retenue au vu des barèmes potentiellement applicables dans pareil cas. Dimitri Payet, pour de tels (mé)faits, encourait trois à quatre matches de suspension – la sanction se veut donc exemplaire. Déjà écarté face à Dijon ce mardi, l’intéressé manquera également les sorties de l’OM face à Rennes et Amiens avant la trêve internationale. Puis contre Strasbourg le 20 octobre prochain. Il sera bien là en revanche pour le choc de la 11e levée, une semaine plus tard au Parc des Princes.