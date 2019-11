Paulo Sousa (Bordeaux) : « Notre ambition est de travailler notre principe de jeu »

Paulo Sousa fait de la victoire une finalité du travail accompli plus qu’une issue à laquelle il faut arriver par tous les moyens. L’entraîneur de Bordeaux en a apporté la démonstration, dans son analyse du succès des Girondins contre Monaco ce dimanche (2-1) : « Je suis satisfait, c'est normal, de la victoire. Toutes les victoires sont importantes pour nous, surtout à un moment difficile pour nous contre une équipe avec des individualités très fortes, avec des ambitions. Je suis heureux, parce que j'ai vu mes joueurs continuer à garder notre principe de jeu. Peu importent les difficultés et la complexité du match, ils essayent de rester dans notre principe de jeu, qui est le chemin pour avoir une victoire. »

Sousa : « Le podium, ça te donne plus de motivation »

Satisfait de l’adhésion de son effectif à son discours -« On travaille pour avoir un groupe stable qui croit en tout ce que l'on fait »-, Sousa ne se préoccupe pas réellement du classement. Et ce même si les Bordelais sont montés provisoirement sur le podium de L1 avec leur victoire. « Le podium, c'est important pour tout ce que l'on fait, ça te donne plus de motivation, a souligné Sousa. Mais notre ambition est de travailler notre principe de jeu qui te donne la possibilité d'être plus proche de la victoire. On ne peut pas avoir d'autres ambitions, contrairement à Monaco qui a fait beaucoup d'investissements. 180 millions, ce sont d'autres ambitions. » A force de prendre des points, tout en respectant leur idée de jeu, les Bordelais pourraient néanmoins ne plus rien s’interdire. Y compris nourrir les mêmes envies que l’ASM.



