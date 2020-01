Pau-PSG : Neymar ne devrait pas être convoqué... au contraire de Kurzawa

Thomas Tuchel continue de gérer son effectif pour faire face à un calendrier infernal en ce début d'année. Avec de multiples matches de Coupes, le PSG enchaîne les déplacements. Et celui de ce mercredi programmé à Pau en huitièmes de finale de Coupe de France devrait s'effectuer sans Neymar. Selon les informations de RMC Sport, la superstar brésilienne devrait être ménagée pour cette rencontre-piège. Sur un terrain qui s'annonce compliqué, cette prudence est logique au vu du passif du Brésilien à cette période de l'année. D'autant que l'échéance de Dortmund en Ligue des champions approche à grands pas...

Neymar absent mais Kurzawa devrait bien être convoqué

Le PSG sera donc privé de Neymar, mais aussi Marquinhos, Thiago Silva, Bernat et Cavani, dont les absences ont été annoncées en conférence de presse par Thomas Tuchel. Meunier et Diallo devraient aussi être préservés pour ce match où Sergio Rico est amené à prendre place dans les buts. Plus surprenant en revanche : la présence de Layvin Kurzawa. Toujours selon RMC Sports, l'international français devrait bien figurer dans le groupe parisien en raison de l'échec de son transfert à la Juventus.