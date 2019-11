Paris tombe chez le dernier

Avant d’accueillir le leader parisien vendredi soir dans un match des extrêmes en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Dijon n’avait inscrit que deux buts à domicile depuis le début de saison. Un total qui a doublé à Gaston-Gérard, où la désormais ex-lanterne rouge a surpris les champions de France (2-1), battus pour la troisième fois de la saison en championnat, après leurs défaites à Rennes et contre Reims.

Soit le même nombre de défaites que sur l’ensemble de la saison 2017-2018, alors que les joueurs de la capitale en avaient enregistré cinq lors du dernier exercice, le premier de Thomas Tuchel. Un entraîneur allemand toujours privé de Neymar et qui devait aussi faire vendredi sans Thiago Silva ni Verratti, alors que Gueye effectuait lui son retour. Et le milieu de terrain sénégalais a connu sa toute première défaite avec son nouveau club.

Gomis sauvé par ses montants

Après une bonne entame des locaux, Mbappé, parfaitement servi par Di Maria, refroidissait pourtant l’ambiance en venant tromper Gomis d’une petite balle piquée (0-1, 19e). On imaginait alors que les Parisiens allaient prendre le large, mais le match s’installait dans un faux rythme et les locaux parvenaient à revenir à hauteur au bout du temps additionnel, suite à un centre de Ndong repoussé par Navas sur Chouiar (1-1, 45e+6), alors que Coulibaly et Chafik avaient déjà dû être remplacés sur blessure.

Dès la reprise, Cadiz prenait le meilleur sur Gueye, Marquinhos puis Verratti avant de placer le ballon entre les jambes de Navas (2-1, 47e). Suite à ce bel exploit personnel du Vénézuélien, les visiteurs allaient enfin finir par accélérer après l’heure de jeu. Mais Icardi (61e) et Di Maria (62e) ne parvenaient pas à cadrer, et l’ancien Intériste trouvait ensuite la barre transversale sur une tête à la réception d’un centre de Mbappé (64e), alors que Gomis était battu.

Le portier bourguignon était de nouveau sauvé par l’un de ses montants quelques instants plus tard, quand la demi-volée de Paredes heurtait son poteau droit (69e). L’entrée en jeu de Cavani n’y changeait rien, l’Uruguayen ne réussissant pas non plus à trouver le cadre adverse (83e), tout comme Icardi sur une ultime opportunité, d'un retourné acrobatique (87e). Mais le PSG, qui va tenter de repartir de l'avant mercredi contre Bruges, ne méritait pas mieux.