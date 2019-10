Il aura suffi d'une première période de feu pour permettre au Paris Saint-Germain de s'assurer une tranquille victoire face à l'OM. Quarante-cinq minutes au cours desquelles Mauro Icardi (10e, 26e) et Kylian Mbappé (32e, 44e) se sont amusés à transformer en buts, les offrandes délivrées par leurs milieux, Marco Verratti et Angel Di Maria en tête. Avec quatre unités d'avance à l'heure de rejoindre les vestiaires, les hommes de Thomas Tuchel avaient déjà plié la rencontre. Pourtant, Marseille avait bien débuté.

L'espace de quelques courtes minutes, les Phocéens ont réussi à bousculer la défense adverse. Dès les premiers instants du match, Valère Germain a ainsi mis Dario Benedetto en bonne position, mais ce dernier a fait le mauvais choix, préférant feinter en pure perte, plutôt que de frapper (2e). Ce même Germain qui a pris sa chance huit minutes plus tard, mais n'est pas parvenu à cadrer. La suite de ce premier acte est connu, avec une multitude de vagues offensives parisiennes, ponctuée de dix tirs, dont sept cadrés, et donc quatre buts inscrits.

Une période et puis plus rien

Visiblement satisfaits du résultat, les hôtes du Parc des Princes n'ont pas cherché à creuser l'écart en deuxième période. Un deuxième acte à des années-lumière du premier acte. Presque un autre match. Alors qu'ils affichaient une possession de balle de 63% à la pause, les Parisiens ont partagé ce temps de possession avec Marseille lors des quarante-cinq dernières minutes (54%-46%). Et devant le but, pratiquement plus rien, si ce n'est une maigre frappe non-cadrée de Mbappé (70e) ou encore un coup franc de Leandro Paredes, boxé par Steve Mandanda (76e). Côté marseillais, il y a évidemment eu du mieux avec les espaces laissés par Paris, mais loin d'être suffisant pour inquiéter Kaylor Navas.

Invaincu dans ce Classique depuis maintenant huit ans (27 novembre 2011), le PSG en profite pour s'envoler en tête du classement de Ligue 1, avec désormais huit points d'avance sur son dauphin nantais. Pour Marseille, cette claque est à oublier au plus vite pour se concentrer sur la suite du championnat. Les Olympiens sont 7e et restent à trois points de la deuxième place. Mais ce soir, il n'y a avait pas photo entre le PSG et l'OM.