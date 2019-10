Paris capte 4 sur 4

C'est une rengaine, certes. Mais c'est quand même le genre de refrain qui satisfait forcément le PSG et tous ses supporters. Si tout le monde se plaint assez souvent, parfois à raison, du niveau trop tranquille du club de la capitale en Ligue 1, les Parisiens viennent quand même de coller un 4-0 d'une aisance totale à leur dauphin. C'était le choc de cette neuvième journée, du début de saison même, cependant personne n'était vraiment dupe. Sauf méforme du Paris Saint-Germain, ce qui arrive tout de même rarement, le match tournerait dans le sens du leader.

Car cette fois, Thomas Tuchel a beau avoir fait tourner, les doubles champions de France en titre avaient une allure toute autre que face à Reims il y a 10 jours, par exemple. Angel Di Maria a eu beau démarrer sur le banc (et n'entrer qu'en fin de partie), Neymar était accompagné sur le terrain de Verratti, Idrissa Gueye, Thiago Silva ou encore Bernat. Marquinhos, malade, a lui manqué à l'appel à la dernière minute. Même sans Kylian Mbappé ou Edinson Cavani, dont on ne sait toujours pas vraiment s'ils sont vraiment blessés ou préservés, les Parisiens ont appliqué la recette.

Gueye: "C'est abouti"

Dès la 13e minute, Pablo Sarabia a mis le Paris Saint-Germain sur les rails (1-0). Et quand le PSG marque vite, surtout au Parc... Sarabia a été l'étonnant homme décisif du jour, avec ensuite deux passes décisives pour Mauro Icardi (2-0, 37e) et Idrissa Gueye (3-0, 59e). Ça a même dû le surprendre lui-même, puisque ses deux offrandes n'étaient pas spécialement volontaires... Et finalement Neymar, qui avait buté à deux reprises sur Butelle (60e, 75e), y est allé de son but pour que le spectacle soit total (4-0, 90e).

"C'est abouti, on a bien défendu et bien attaqué, synthétise simplement Idrissa Gueye, encore omniprésent (sur Canal+). On avait à coeur de bien finir cette série de matches, il y en a eu beaucoup en peu de temps, avant de partir en sélection. On était chez nous, face au deuxième, c'était important de gagner. On est exigeants, on donne le maximum et on veut satisfaire les supporters, surtout se faire plaisir sur le terrain. C'est le travail de toute l'équipe, il faut continuer. Je suis vraiment content." La journée du sourire, c'était vendredi, mais à Paris elle se prolonge un peu.