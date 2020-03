Pape Diouf touché par le coronavirus

Pape Diouf, l’ancien homme fort de l’OM (2005-09) et l’une des personnalités les plus charismatiques du football du football français dans les années 2000, souffre malheureusement du coronavirus. Dévoilée par plusieurs médias ce mardi, cette information a été confirmée par le club phocéen à travers un tweet. L’ancien agent et journaliste, âgé de 68 ans, aurait contracté la maladie alors qu’il se trouvait à Dakar, là où il vit une partie de l’année.

L'Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien à son ancien président Pape Diouf touché par le #Covid19 🙏💙 pic.twitter.com/hwQl3ZHeK0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Diouf devrait être hospitalisé à Nice

Selon le site de l’Equipe, Diouf se trouve actuellement dans un état très inquiétant. Il a été placé sous assistance respiratoire depuis plusieurs jours dans la capitale sénégalaise. Afin de bénéficier d’un meilleur traitement, il devrait être rapatrié en France dans les prochaines heures. Il sera hospitalisé à Nice.